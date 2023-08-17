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        Samsunspor Basketbol, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:20
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        Samsunspor Basketbol, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile anlaştı
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        SAMSUN (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile anlaştıklarını duyurdu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezon NBA G League takımlarından Santa Cruz Warriors forması giyen 1997 doğumlu ve 1,96 metre boyundaki Elijah Pemberton ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

        ABD'li oyuncunun 2022-2023 ABD Milli Takımı'nda forma giydiği belirtildi.

        Açıklamada, 26 yaşındaki Pemberton'un geçen sezon Santa Cruz formasıyla 38 maçta ortalama 23,6 dakika süre alırken 11 sayı, yüzde 39,6 üçlük, 3,2 ribaunt, 1,8 asist ile takımına katkı verdiği aktarıldı.

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