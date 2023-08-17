Vali Dağlı'dan veda mesajı

SAMSUN (AA) - Son Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğine atanan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, veda mesajı yayımladı.

Dağlı, mesajında, Samsun'da kaldığı 3 yıl 2 ay boyunca unutulmaz bir dönem geçirdiğini, Milli Mücadele şehri Samsun'da görev yapmanın onurunu ve gururunu yaşadığını ifade etti.

Samsun'un Karadeniz'in incisi olarak tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve turizm potansiyeliyle ülkenin yıldızı parlayan şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun dört bir yanında görev yapmış bir devlet adamı olarak Samsun'dan ayrılırken, hayatımın sonuna kadar unutamayacağım güzel anılar ve anlamlı dostluklar biriktirdim. Göreve başladığım günden itibaren Samsun'un potansiyelini en üst seviyede kullanmasını hedefledim. Bu süreçte, akademik çalışmalarımın ve devlet tecrübelerimin ışığında Samsun'a sadece bir Vali olarak değil, aynı zamanda bir yatırımcı gözüyle de baktım. Bu çerçevede, şehrimizin gelişim ve büyüme potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek adına, atılması gereken adımları belirledik ve uygulamaya koyduk. Organize Sanayi Bölgelerimizi reforme ederek buraların yatırımcılarımız için daha verimli ortamlar olmasını sağladık."

Vali Dağlı, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla, devlete hizmetin sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onur olduğu bilinciyle mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz çalıştığını belirterek yapmış olduğu görevlerde, verilen yetki alanlarında inisiyatif almaktan ve doğruyu savunmaktan bir an olsun geri durmadığını aktardı.

Kamu menfaatini her daim ön planda tutarak, şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaya çalıştığına işaret eden Dağlı, "Görevimin pandeminin en yoğun dönemine denk gelmesi nedeniyle Kovid-19’la mücadeleyi koordine ederken bir yandan esnafımızın bu süreci en az etkilenecek şekilde atlatması için gerekli çalışmaları yürüttüm, diğer yandan ise Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzun daha da kalkınması, sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar pek çok alanda daha iyi noktalara gelebilmesi için şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte yoğun bir gayret sarf ederek birçok projeyi hayata geçirdim. Ülkemizin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ilimizdeki Organize Sanayi Bölgesi sayısını, tarıma dayalı olanlar da dahil olmak üzere 7'den 12'ye yükselttik ve alanlarını genişlettik. Bu çalışmalar, şehrimizin ilerleyen dönemlerde çok daha verimli bir şekilde meyvelerini toplamasına olanak sağlayacaktır. Tüm bu gelişmeler Samsun'umuzu, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında parlayan bir yıldız ve önemli mimarlarından birisi haline getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından 900 bini aşan sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'in kente önemli bir prestij kazandırdığına işaret eden Dağlı, "Bu kazanım, bilim merkezleri ve çocuk üniversitelerinin kurulmasıyla geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve liderlerinin Samsun’dan yetişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dağlı, hazırladığı Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi (KADİM) ile kente göçle gelen yabancı uyruklu vatandaşların şehir hayatına uyum sürecine katkı sunmaya çalıştığını, Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM), Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Marketler ile de şehrin tüm dezavantajlı gruplarına ulaşmaya, bu vesileyle binlerce kişinin hayatına dokunmaya çalıştığını bu projelerle Samsunluların hayat kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Samsun'da yürüttüğü çalışmalarında her kesimin desteğini yanında hissettiğini belirten Dağlı, "Yine asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli ve ülkemizin önemli bir kısmını olumsuz etkileyen iki büyük depremin ardından koordinatör olarak görevlendirildiğim deprem bölgesinde, 2 ay boyunca siz değerli Samsunluların destekleriyle depremzedelerimize hizmet etmenin gayretinde oldum. Depremzedelerimizin tüm acil ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruşlarımızla birlikte ortaya koymuş olduğunuz bu birlik ve beraberlik için hepinize teşekkür ediyor, sizlerle gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Kentte görev yapan basın mensuplarına da teşekkür eden Dağlı, mesajını şöyle tamamladı;

"Sporda da başarılarımızı unutmamak gerek. Bu yıl 11 yıllık hasretin ardından Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'umuz ve yine Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Yılyak Samsunspor'umuza 7'den 70'e tüm hemşerilerimizle birlikte bizlere yaşattıkları büyük heyecan ve mutluluk için teşekkür ediyor, her iki takımımıza bundan sonraki sezonlarda da başarılar diliyorum. Samsun Valiliği görevini devralacak olan değerli meslektaşım Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Sözlerime son verirken, siz Samsunlu hemşehrilerime en derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu görev sürem, benim için unutulmaz bir deneyim olmuştur. Samsun’dan ayrılmanın hüznü ve Çorum'a atanmanın onurunu aynı anda yaşıyorum. Ancak bilmelisiniz ki, siz kıymetli Samsunlularla paylaştığımız anıları, her daim kalbimde taşıyacağım. Samsun'u ve Samsunluları asla unutmayacağım. Gönül bağım devam edecek ve dostluğumuz hep baki kalacak. Haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Kendi adıma haklarımı helal ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın."