Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Salıpazarı'nda aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde hakkında iki ayrı suçtan yakalama kararı bulunan bir kişi mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

        Salıpazarı İlçesi Bereket Mahallesi’nde devriye gezen mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği R.Ş. isimli şahsı durdurdu.

        Şahsın, yapılan GBT sorgusunda, adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı.

        R.Ş, bekçiler tarafından Emniyet Amirliğine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memura yeni zam oranı ne olacak?
        Memura yeni zam oranı ne olacak?
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!

        Benzer Haberler

        Vali Dağlı'dan veda mesajı
        Vali Dağlı'dan veda mesajı
        Samsunspor Basketbol, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile anlaştı
        Samsunspor Basketbol, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile anlaştı
        Çorum Valiliğine atanan Zülkif Dağlı, Samsun'dan ayrıldı
        Çorum Valiliğine atanan Zülkif Dağlı, Samsun'dan ayrıldı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça kazanları kaynamaya başladı
        Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça kazanları kaynamaya başladı
        Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları sona erdi
        Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları sona erdi