Salıpazarı'nda aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde hakkında iki ayrı suçtan yakalama kararı bulunan bir kişi mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Salıpazarı İlçesi Bereket Mahallesi’nde devriye gezen mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği R.Ş. isimli şahsı durdurdu.

Şahsın, yapılan GBT sorgusunda, adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı.

R.Ş, bekçiler tarafından Emniyet Amirliğine götürüldü.