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        Samsun'dan ayrılan Vali Dağlı Havza'ya uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:25
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        Samsun'dan ayrılan Vali Dağlı Havza'ya uğradı
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        SAMSUN (AA) - Çorum Valisi olarak atanan ve Samsun'dan ayrılan Vali Zülkif Dağlı, Havza ilçesine uğradı.

        Dağlı, özel bir tesiste, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile bir araya geldi.

        Samsun'a hizmet etmekten mutluluk duyduğunu, Milli Mücadele şehri Samsun'da görev yapmanın onurunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Vali Dağlı, helallik istedi.

        Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir, Vali Dağlı'ya ilçeye yaptıkları hizmetler için teşekkürlerini sundu.

        Ziyaretin sonunda Dağlı, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Nazım Kaya'ya Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen başarı belgesini verdi.

        Vali Dağlı, ziyaretin ardından yeni görev yeri Çorum'a hareket etti.

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