Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
SAMSUN (AA) - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek İstanbul'dan araçla uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen O.A. ve S.A'yı takibe aldı.
Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi'nden itibaren izlenen otomobilin, polis kontrolünden kaçmak için köy yoluna girmesi üzerine ekipler durdurdukları araçtaki şüphelileri yakaladı.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 paket halinde 84,02 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.