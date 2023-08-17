Samsun'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Demiryurt Mahallesi'nde, Bafra istikametine giden Emirhan Şen idaresindeki 55 H 7142 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Özçelik idaresindeki 55 ADV 340 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nezengül Yurduseven, Esin Yurduseven, Zeynep Yurduseven ile Emine Özçelik yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.