Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de alınacak kamu hizmeti personeli için kura çekilişi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme'de alınacak kamu hizmeti personeli için kura çekilişi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) – Samsun'un Terme ilçesinde İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 5 kişi için kura çekimi yapıldı.

        İlçede meydana gelen sel felaketi sonrası kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 5 kişilik kontenjan oluşturuldu. Çalışacak personeller 68 kişi arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

        Terme Halk Eğitim Toplantı Salonu’nda yapılan çekim öncesi, katılımcılara kura hakkında bilgi verildi.

        Kura ile seçilen 5 kişi, ilçe kamu hizmetlerine destek vermek üzere görevlendirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Boğulma vakalarına broşürlü önlem
        Boğulma vakalarına broşürlü önlem
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren kişi tutuklandı
        İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren kişi tutuklandı
        Samsun'dan ayrılan Vali Dağlı Havza'ya uğradı
        Samsun'dan ayrılan Vali Dağlı Havza'ya uğradı
        Salıpazarı'nda aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı
        Salıpazarı'nda aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı