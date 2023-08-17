Terme Belediye Başkan Kılıç, balıkçı barınağındaki çalışmaları inceledi

SAMSUN (AA) – Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, denizlerde avlanma yasağı öncesi ilçedeki balıkçı barınağında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

31 Ağustos gece yarısında sona erecek denizlerde avlanma yasağı öncesi Terme Balıkçı Barınağımızda Çaça Boşaltma Alanı'nda belediye ekipleri tarafından yapılan betonlama çalışmalarını inceleyen Kılıç, “Avlanma yasağı öncesi Terme Balıkçı Barınağımızdaki çalışmalarını yerinde inceledik. 4,5 aylık balık avı yasağı sona erip balıkçılarımız "Vira Bismillah" demeden, su ürünleri açısından ciddi bir potansiyele sahip ilçemizde ki balıkçı esnaflarına kazasız belasız, bol ve bereketli bir sezon diliyoruz. Terme Belediyesi olarak, tüm sektörlerde olduğu gibi balıkçılık sektörünün de yanındayız.” dedi.

Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Kılıç’a, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar'da eşlik etti.