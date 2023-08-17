Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da devrilen ağacın altında kalan kadın öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da devrilen ağacın altında kalan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen ağacın altında kalan 65 yaşındaki Mevlüde Seven, hayatını kaybetti.

        Darboğaz Mahallesinde ikamet eden 5 çocuk annesi Seven, hayvanlarına yaprak toplamak için eşi ile araziye gitti. Seven, arazide kestikleri ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!

        Benzer Haberler

        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Fenerbahçe maçı yorumu:
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Fenerbahçe maçı yorumu:
        Terme'den kısa kısa
        Terme'den kısa kısa
        Terme Belediye Başkan Kılıç, balıkçı barınağındaki çalışmaları inceledi
        Terme Belediye Başkan Kılıç, balıkçı barınağındaki çalışmaları inceledi
        Terme'de alınacak kamu hizmeti personeli için kura çekilişi yapıldı
        Terme'de alınacak kamu hizmeti personeli için kura çekilişi yapıldı
        Samsun'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Boğulma vakalarına broşürlü önlem
        Boğulma vakalarına broşürlü önlem