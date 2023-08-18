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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, göreve başlama mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 08:40
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, göreve başlama mesajı yayımladı
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        SAMSUN (AA) - Valiler kararnamesiyle Samsun Valiliğine atanan Orhan Tavlı, göreve başlama mesajı yayımladı.

        Tavlı, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atandığı, Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı, bağımsızlığın ilk adımının atıldığı kadim şehir Samsun'da göreve başlamanın onurunu ve gururunu yaşadığını vurguladı.

        Samsun'un Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kent olduğuna işaret eden Tavlı, "Aziz Türk milletinin kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk adımı attığı, temiz yürekli, yiğit ve fedakar insanların şehri Samsun’da Vali olarak görev yapma ve Samsunlu hemşehrilerime hizmet etme fırsatını bana nasip eden Yüce Mevla’ya hamdolsun. Beni Samsun gibi güzel bir şehirde valilik görevine layık gören, bu güzel şehrin sahip olduğu tüm değerlere ve Samsunlu hemşehrilerimize hizmet etme fırsatını veren Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımıza ve bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Görev yapacağı süre içinde Samsun'un her anlamda daha ileriye taşınması için mesai arkadaşlarıyla var güçleriyle çalışacaklarını belirten Tavlı, şöyle devam etti:

        "Bütün bunları Samsun’umuzun bir parçası ve gönüllüsü olarak gerçekleştirecek olmaktan büyük onur duyacağım. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehrimizin; tarım, turizm, ticaret ve teknolojide güçlü olduğu alanlarını öne çıkaracağız. Yerel ve bölgesel kalkınma bakış açısıyla her alanda yeni ve uygulanabilir projeler hazırlayıp 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bu güzel şehrimizi hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. Sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası ile medeniyetimizin önemli merkezlerinden olan ve aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleri ile Karadeniz’in incisi olan Samsun’umuzun kalkınması, devam eden yatırımların sonuçlandırılması ve yenilerinin gerçekleştirilmesi için Samsunlu vatandaşlarımız ve ilgili tüm kesimlerle işbirliği, güç birliği içinde hareket ederek, mesai mefhumu gözetmeksizin sonuç odaklı proje ve yatırımlarla Samsun’umuzu daha ileriye taşıyacak çalışmalar gerçekleştireceğiz."

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şehri" olarak anılan Samsun'un, Karadeniz Bölgesi’nin eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomik açıdan en gelişmiş şehri olduğunu belirten Tavlı, Samsun'un bütün değerlerine sahip çıkmak, bu değerleri korumak ve geliştirmek için atanmış değil adanmış bir anlayışla çalışacaklarını vurguladı.

        - Tebrik çiçeği yerine depremzedelere yardım ricası

        Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesinin sağlanması, vatandaşların ihtiyaç, talep ve beklentilerinin karşılanması amacıyla gerçekleştirecekleri çalışmalarda milletvekilleri, siyasi partiler, belediyeler, üniversiteler, adli kuruluşlar, askeri kuruluşlar, basın mensupları, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde çalışacaklarına inandığını ifade eden Vali Tavlı, şunları kaydetti:

        "Görev yaptığım diğer şehirlerde olduğu gibi Samsun'da da aziz şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin emrinde ve hizmetinde olacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatmak, onların emanetlerine sahip çıkmak öncelikli görevimiz olacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri, bereketli toprakları, gelişmiş altyapısı ve sanayisinin yanında bu şehrin markası olan Samsunspor'umuz başta olmak üzere tüm spor dallarındaki kulüp ve sporcularımızın da her zaman yanlarında olacağız. Sporun her dalında öne çıkan bir Samsun için çalışacağız.

        Bugüne kadar Samsun’a hizmet eden, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunan tüm devlet erkanı ve hizmet bayrağını teslim aldığım Sayın Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başta olmak üzere tüm valilerimize, milletvekillerimize, her kademedeki bürokratlara, sivil toplum kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere, kanaat önderlerine de gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tebrik için şahsıma çiçek gönderilmemesini, bunun yerine depremden etkilenen vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunulmasını istirham ediyorum."

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