Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Amasya'da konuştu;

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Amasya'da konuştu;
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların en iyi imkanlarda, aile bütünlüğü öncelenerek geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini söyledi.

        Göktaş, Merzifon Devlet Hastanesi Selahattin ve İlkay Saka Kreşi temel atma töreninde, aile ve çocuk gelişiminin önemine vurgu yaptı.

        Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olan Merzifon'da geleceğin temellerini atmak amacıyla bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Göktaş, "Çocuklarımızın en iyi imkanlarda aile bütünlüğünü önceleyerek, geleceğe hazırlanması ülkemize ve bütün insanlığa karşı görevimiz. Pek çok ülkeyi gerilerde bırakan bir çocuk nüfusuna sahip olduğumuz düşünüldüğünde bugün burada geleceğimizin temellerini attığımız net bir şekilde anlaşılacaktır." dedi.

        Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinden başlayarak çocuğun gelişim sürecinin bütüncül bakış açısı gerektirdiğine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

        "Çocukların sağlıklı, sosyal ve duygusal yönden güçlü, her türlü tehlikeden uzak, problem çözme yeteneği yüksek ve üretken birer yetişkin olmaları toplumsal kalkınmanın da son derece önemli bir parçasıdır. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla çocuklarımız için yeni projeler geliştirip hayata geçiriyoruz. Nitekim bakanlığımızca denetimi yapılan 2 binden fazla kreşte 55 binden fazla çocuğumuz hizmet almakta. Tüm çocuklarımızın kreş hizmetinden eşit şekilde yararlanması, fırsat eşitliğinin sağlanması için kreş hizmetlerinde son derece hassas davranıyoruz. Örneğin şehit ve gazi çocuklarının ekonomik durumuna bakılmaksızın kreş hizmetinden ücretsiz yararlanmasını sağlıyoruz."

        "Çocuklarımız için yapacağımız her yatırım, onlara en iyi imkanları sunmak ülkemize yapacağımız en büyük hizmetlerden biri." ifadesini kullanan Göktaş, şöyle devam etti:

        "Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarla ilgilenirken, onları severken, bizler de dönüşürüz. Çocuklarla aramızdaki sevgi bağı vicdanımızı diri tutar. Bizleri daha merhametli ve empati duygusu güçlü bireyler yapar. Sevgi ve merhametin hakim olduğu bir dünyada yaşamak için çocuklara ihtiyacımız var. Sözlerimi, bu kreşte eğitim görecek çocuklarımızın ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlı işler yapmasını dileyerek noktalarken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve hayırsever iş insanı Selahattin Saka'nın da konuşma yaptığı tören, protokol üyelerinin temel atma butonuna basması ve dualar okunmasıyla sona erdi.

        Bakan Göktaş, hayırsever iş insanı Selahattin ve eşi İlkay Saka'ya teşekkür plaketi taktim etti.

        Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        İnce tatil
        İnce tatil
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını hakkında yeni iddia!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını hakkında yeni iddia!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü

        Benzer Haberler

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, göreve başlama mesajı yayımladı
        Samsun Valisi Orhan Tavlı, göreve başlama mesajı yayımladı
        Samsun'da minibüsün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da minibüsün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen ağacın altında kalan kadın öldü
        Samsun'da devrilen ağacın altında kalan kadın öldü
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Fenerbahçe maçı yorumu:
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Fenerbahçe maçı yorumu:
        Terme'den kısa kısa
        Terme'den kısa kısa
        Terme Belediye Başkan Kılıç, balıkçı barınağındaki çalışmaları inceledi
        Terme Belediye Başkan Kılıç, balıkçı barınağındaki çalışmaları inceledi