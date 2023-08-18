Samsun'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
SİNOP (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Niyazi Eraslan idaresindeki 55 AHK 780 plakalı otomobil, Ladik- Hamamayağı kara yolu Ayvalı Sokak mevkisinde önünde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 77 DZ 025 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçtan yola savrulan Emine Eraslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Eraslan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eraslan'ın cenazesi incelemenin ardından Ladik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.