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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Samsun'da partililerle buluştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:59
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Samsun'da partililerle buluştu:
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        SAMSUN (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti kadar büyük bir siyasi hareketin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını söyledi.

        Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Yılmaz, AK Parti hareketinin dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi olduğunu dile getirdi.

        AK Parti gibi bir siyasi hareketin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirten Yılmaz, "AK Parti kadar büyük bir siyasi hareket dünyanın başka bir ülkesinde yok. 1,5 milyon üyeli, il yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, mahalle başkanlarından alın da bütün partinin çeşitli kademelerinde çalışan, görev yapan kardeşlerimizle 2,5 milyonluk bir büyük ordu. O bakımdan böylesi bir hareketin de aslında mensubu olmanın ne güzel ne kadar büyük mutluluk verici bir şey olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

        Ülkedeki 1390 belediyenin 812'sinin AK Parti'de olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Biliyorsunuz 1984 yılında hepinizin bildiği gibi Türkiye'de büyükşehir belediyeciliği diye bir vizyon ortaya çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirleriyle başlayan bir süreçti. Amaç o büyük şehirlerin dönüşümüydü. O şehirlerde bir transformasyon işaretiydi. Ondan sonra yavaş yavaş hizmet belediyeciliği gibi bir süreç başladı. Ama hizmet belediyeciliğinden sonra da şehirler büyük değişime uğradı. İdeolojik amaçla yapılan işler biraz hizmete dönüşünce şehirlerde müthiş başarı öyküleri yazılmaya başlandı. Bu başarı öyküleri neydi işte? İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Konya'da hepimizi şaşkınlığa düşüren, bunlar nasıl yapılır, belediyeler bunları nasıl yapar dediğimiz türden işler ortaya çıkmaya başladı. İşte bu süreçte hizmet belediyeciliği ile başlayan aşağı yukarı yedi sekiz sene süren Cumhurbaşkanı'mızın da belediye başkanı olduğu 1994'te AK Parti'mizin de temel felsefesi olarak kamuoyuna yansıtılan o anlayış... 2002'yi takip eden zaman içinde Türkiye'nin birçok belediyesinde, AK Parti belediyeciliği ile tanışılınca ve AK belediyelerle yönetilmeye başlayınca hizmet belediyeciliğinin bütün vizyonu ortaya çıktı."

        AK Parti belediyeciliğin temel misyonunun gönül belediyeciliği olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

        "Biz dertliyiz diye bir dil kullanır Sayın Cumhurbaşkanı'mız. 'Biz dertliyiz arkadaş, bizim derdimiz var. Derdi olanlar bizi anlar' der Sayın Cumhurbaşkanı'mız. O içtihat belediyeciliğinin AK Parti belediyeciliğinin anlamı ve amacını tanımlayan, betimleyen bir şey. AK Parti belediyeciliği şöyle dışarıya baktığında veya sokakta bir insan gördüğünde o insana dokunduğunda, o insanın kendisine yansıttığı ihtiyaçlar dizisini, talepleri getirip de bu kalbinin içinde dert haline getirme işidir. Dert dediğimiz budur. Dertlenmek dediğimiz budur. AK Parti belediyeciliğin farkını tarif ediyoruz. Peki bizim siyasi muhaliflerimiz ne yapıyor? Allah aşkına bizim siyasi muhaliflerimizin oturduğu, kalktığı her platformda veya kamuoyunda, şu anda bütün görsel ve yazılı medyada veya sosyal medyada hep onların makam kavgaları var. Onlar hep makamla uğraşıyorlar. Kimi cumhurbaşkanı olmak istiyor, kimi belediye başkanı olmak istiyor. Farkındaysanız o konudaki rekabeti hizmetlerin önüne koymuşlar. Hizmeti unutmuşlar. Yani onların gündeminde o var. Onların gündeminde o olunca o siyasi hareketin bütün mensuplarının gündeminde de o oluyor."

        Programa, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve partililer katıldı.

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