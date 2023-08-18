MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensupları ile bir araya geldi

SAMSUN (AA) - MHP Genel Merkezi'nce yeni göreve atanan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, yerel ve ulusal basın mensupları ile tanışma toplantısı düzenledi.

Mucur, Meşe Kültür Tesislerinde düzenlenen toplantıda, basınla iletişimini güçlendirmek ve daha yakın işbirliği sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Basınla daha sıkı ilişkiler kurmayı hedeflediğini ve kamuoyunu daha etkin bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladığını dile getiren Mucur, "Teşkilatımızın basınla olan işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Bundan sonra daha etkin ve yakın ilişkiler içinde olacağız. Bu bir tanışma toplantısıydı. Bundan sonra sık sık bir araya gelerek kentin sorunlarını paylaşacağız." dedi.