Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensupları ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensupları ile bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - MHP Genel Merkezi'nce yeni göreve atanan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, yerel ve ulusal basın mensupları ile tanışma toplantısı düzenledi.

        Mucur, Meşe Kültür Tesislerinde düzenlenen toplantıda, basınla iletişimini güçlendirmek ve daha yakın işbirliği sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Basınla daha sıkı ilişkiler kurmayı hedeflediğini ve kamuoyunu daha etkin bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladığını dile getiren Mucur, "Teşkilatımızın basınla olan işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Bundan sonra daha etkin ve yakın ilişkiler içinde olacağız. Bu bir tanışma toplantısıydı. Bundan sonra sık sık bir araya gelerek kentin sorunlarını paylaşacağız." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Yılmaz: Siyasi muhalifler, makamla uğraşıyor
        AK Parti'li Yılmaz: Siyasi muhalifler, makamla uğraşıyor
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Samsun'da partililerle buluştu:
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Samsun'da partililerle buluştu:
        Kıbrıs gazisi Özcan 49 yıl önce elde edilen zaferi anlattı
        Kıbrıs gazisi Özcan 49 yıl önce elde edilen zaferi anlattı
        Samsun'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Samsun'da mevsimlik işçilerin çocukları fındık bahçesine değil okula gidiyo...
        Samsun'da mevsimlik işçilerin çocukları fındık bahçesine değil okula gidiyo...
        "Dalganın yüksekliği 50 santimetreyi geçiyorsa denize girmeyin" uyarısı
        "Dalganın yüksekliği 50 santimetreyi geçiyorsa denize girmeyin" uyarısı