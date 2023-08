Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Amasya'da partililerle buluştu:

AMASYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, ülkemize milletin asli unsur olduğu bir anlayışla hizmet ettik. Milletimizi başımızın üzerinde tuttuk. Bu gönül bağının ne kadar güçlü olduğunu milletimiz her seçimde bize gösterdi." dedi.

Göktaş, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı ile Buluşma Programı'nda, 14 Ağustos 2001'in Türkiye'nin kaderini ve çehresini değiştiren bir yolculuğun başlangıç tarihi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin eşine az rastlanır bir başarıyla Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırdığını ifade eden Göktaş, "Bu başarı hikayesinde her birinizin sevgili kardeşlerimin emeği var. Sizin şahsınızda tüm AK Parti teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah AK Parti nice 20 yıllar ülkemize hizmet etmeyi sürdürecek. Bu kutlu yolu, en başından olduğu gibi el ele, gönül gönüle hep beraber yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık "AK Parti milletin partisidir. AK Partiyi kuran da yaşatan da millettir" sözünü anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz, ülkemize milletin asli unsur olduğu bir anlayışla hizmet ettik. Milletimizi başımızın üzerinde tuttuk. Bu gönül bağının ne kadar güçlü olduğunu milletimiz her seçimde bize gösterdi. Milletimizin takdiri ile iktidara geldiğimiz tarihten itibaren bir hizmet destanı yazıldı. Ülkemizin her köşesine ulaştık, her bir vatandaşımıza temas ettik. Milletimizin derdi ile dertlendik, çare aradık, çare bulduk. Bu başarıyı hem Türkiye'nin tarihini yazanlar hem de dünya tarihini yazanlar anlatacak. Fakat, bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu başarının asıl kahramanları siz değerli teşkilat mensuplarımızsınız. Ben sizi alkışlamak istiyorum. Sizlerin emeği, sizlerin çabası olmadan bu hikaye bu kadar dolu dolu yazılamazdı. Allah hepinizden razı olsun. Biz kapı kapı gezen, milletimizin her bir ferdine ulaşmaya çalışan bir hareketiz. Gitmediğimiz köy, kasaba, mahalle kalmadı. Yurdumuzun dört bir yanını, her bir hanesini ziyaret etmek, gönüllerini ferahlatmak, hayır dualarını almak için çalıştık."

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "81 vilayetimizin tamamında AK Parti olarak ulaşmadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır" dediğini anımsatarak, "Bizim siyaset vizyonumuz işte budur. Mesajımızı her haneye ulaştırana kadar durmadan çalışmak bizim siyaset anlayışımızdır." ifadelerini kullandı.

"AK Parti millete itibarını iade etti" diyen Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'Bidon kafalılar, göbeğini kaşıyan adamlar' dediler nelerle itham ettiler. Bu tür aşağılamalarda bulundular. Ama millet iradesine sahip çıktı. AK Parti kadroları, sivil siyasete itibarını iade etti. Bunun karşılığını da büyük bir teveccüh olarak aldı. AK Parti milletimize ulaşma anlamında bir destan yazdı. Girdiğimiz her seçimde milletimizin güvenini kazanabilmemizin ardında yatan şey teşkilatımızın başarısıdır. İl, ilçe ve nihayetinde mahalle teşkilatlarımız, partimizin can damarlarıdır."

Amasya'nın son üç seçimde yüzde 56'nın üzerinde bir oranla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini dile getiren Göktaş, "Son seçimlerde Cumhurbaşkanı'mız Amasya'da yüzde 59,16 oy oranıyla kazandı. İşte bu zaferin, bu başarının kahramanları sizlersiniz. Önümüzde yerel seçimler var. Birlik ve beraberlik içinde ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti kutlu bir davanın temsilcisi. Bu dava bize size hepimize emanet. Emanetimize sahip çıkıp, çıtayı daha yükseğe koyacağız. Partimizin kuruluş yıldönümünü tekrar kutluyorum. Emekleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığındaki programa, Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Başkanı Ekrem Toto ve partililer katıldı.