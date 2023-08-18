Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Bilim Samsun" atölyelerinden 5 bin 791 öğrenci yararlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bilim Samsun" atölyelerinden 5 bin 791 öğrenci yararlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen "Bilim Samsun" atölyeleri 5 bin 791 öğrenciyi ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesince 24 bin metrekare üzerine inşa edilen ve 28 Şubat'tan itibaren hizmet veren Bilim Samsun merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde 6 ila 14 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veriyor.

        Öğrencilerin bilime yatkınlığını teşvik eden ve proje bazlı düşünce kabiliyetlerinin ortaya çıkarmayı amaçlayan Bilim Samsun atölyelerinde yaz ayında 5 bin 791 öğrenci eğitim aldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı açıklamada, Bilim Samsun’un kent için önemli bir eğitim yatırımı olduğunu söyledi.

        Bilim Samsun'da Türkiye'nin geleceği ve mimarı olacak çocuklar için önemli olduğunu belirten Demir, "Yaz döneminde faaliyetine devam eden bu merkezimizde kentimizdeki tüm öğrencilerimizin görmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin buradaki atölyelerde eğitim görmeleri, bilime olan meraklarının artması, farkındalıklarının oluşması çok önemli." dedi.

        Demir, merkezin öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini ve kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayan bir mekan olduğunu vurgulayarak, "Öğrenciler farklı atölyelerde derslere girerek kendi yeteneklerini keşfediyorlar. Türkiye’nin yarınları olan çocuklarımızın tam donanımlı bir şekilde, bilim ve teknoloji ile iç içe olarak yetişmeleri, geleceğe böyle hazırlanmaları hem kentimiz için hem de ülkemiz için çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da rapçilere operasyon! 4 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 4 gözaltı var
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor

        Benzer Haberler

        Samsun'da çatıda çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da çatıda çıkan yangın söndürüldü
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Amasya'da partilile...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Amasya'da partilile...
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensupları ile bir araya geldi
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensupları ile bir araya geldi
        AK Parti'li Yılmaz: Siyasi muhalifler, makamla uğraşıyor
        AK Parti'li Yılmaz: Siyasi muhalifler, makamla uğraşıyor
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Samsun'da partililerle buluştu:
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Samsun'da partililerle buluştu:
        Kıbrıs gazisi Özcan 49 yıl önce elde edilen zaferi anlattı
        Kıbrıs gazisi Özcan 49 yıl önce elde edilen zaferi anlattı