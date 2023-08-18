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        Samsun'da 31 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:26
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        Samsun'da 31 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'da hakkında 31 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 31 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K'nın merkez İlkadım ilçesinde yakalandığı bildirildi.

        Açıklamada, E.K'nın işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

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