Trabzon'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İlçenin Yalıboyu Mahallesi'nde Mustafa Naci İmamoğlu (40) yönetimindeki 46 AGL 484 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.