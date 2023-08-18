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        Samsun'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:19
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        Samsun'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

        Yozgat'tan tatil yapmak için Samsun'a gelen Kerim Demir (35) ve Ayşegül Demir (35) çifti ile çocukları Duygu Demir (14) ve yeğenleri Hatice Yılmaz (12) ile Rabia Yılmaz (14) Atakum ilçesinde denize girdi.

        Rip akıntısı nedeniyle 5 kişi akıntıya kapıldı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve cankurtaran ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, dalış timi tarafından sudan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Özel bir hastaneye kaldırılan Kerim Demir'in durumun kritik olduğu bildirildi.

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