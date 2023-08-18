Samsun'da mevsimlik işçilerinin çocukları fındık toplamaya değil eğitim almaya gidiyor

SAMSUN (AA) – Samsun’un Terme ilçesinde fındık hasadının başlaması dolayısıyla bölgeye gelen mevsimlik işçilerin çocukları, yürütülen uluslararası projeler ile bahçeye değil okula gidiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından yürütülen “Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Proje" kapsamında Terme ilçesinde çalışan mevsimlik işçilik yapan ailelerin 90 çocuğu Kumcağız Ortaokulunda, okuma-yazma, resim ve müzik eğitimlerini sürdürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, “Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Kumcağız Ortaokulunda bölgemize fındık işçisi olarak gelen ailelerin çocuklarına yönelik açtığımız kurslarda çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Açılan kurslarımızda 14 öğretmen görev almakta olup şu ana kadar 90 çocuğumuz da kurslardan yararlanıyor. Öğrenci sayımız her gün artmaktadır. Örgün eğitimleri destekleyici kursların yanında sosyal, kültürel ve sportif kurslar da verilmektedir. Verilen kurslarımız arasında bisiklet eğitimi, resim, müzik gibi kurslarda bulunuyor.” dedi.