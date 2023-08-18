Samsun emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde son dönemlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara emniyet personeli tarafından brifing verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde dolandırıcılık olaylarına dikkati çekmek amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı.

Bafra ilçesinde halkın yoğun bulunduğu, cadde, sokak, çay ocakları ve meydanlarda dolandırıcılık suçu ve yöntemleri ile alınacak tedbirler, siber zorbalık, oltalama, güçlü şifre, sosyal medya bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konuları desteklemek amacıyla bin 546 adet broşür dağıtılırken 5 bin 223 vatandaşla yüz yüze iletişim kurularak bilgilendirme yapıldı.