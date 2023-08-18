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        Bafra'da 50 dönüm alana modern tır parkı yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 23:02
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        Bafra'da 50 dönüm alana modern tır parkı yapılacak
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        SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde 50 dönüm araziye modern tır parkı yapılacak.

        İlçede söz tır parkıyla yaşanılan trafik sorunun ortadan kalkması hedefleniyor. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi alanının ön tarafında hayata geçirilecek olan tır parkı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

        Kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlaması planlanan tır parkı, 208 araç kapasiteli olacak ve alan bünyesinde araç bakım ve yıkama alanları yer alacak.

        Her gün çok sayıda tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tankerin ilçeye giriş çıkış yaptığını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Tır Parkını bitirdiğimiz zaman mahalle içlerindeki tırlara, kamyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. İlçe merkezinde bulunan tüm tırların ve kamyonların parkımıza taşınmasını sağlayacağız.Tır parkımız bekçisi ve güvenlik kameraları ile tamamen güvenli olacak” dedi.

        Şehir merkezi dışında yer alacak tır parkının acil ihtiyaç duyulan bir konu olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Bafra’da 400 tane tır var, dışarıdan gelenler ve kamyonlar hariç. Tırlar mahalle arasında, cadde ve sokaklarda, eğitim kurumlarının yakınlarında park ediyor. 50 dönümlük bir alanda hizmete sunacağımız tır parkımız işlevsel olarak çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak” diye konuştu.

        Tır parkında ayrıca içerisinde yönetici odası, lokal ve mescidin yer aldığı idari bina da yer alacak. 153 metrekare alanda yapılan idari binanın kaba inşaatının tamamlandığı bildirildi.

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