Fındık üreticileri maliyetleri düşürmek için mahsulünü torunlarıyla topluyor

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünü olan fındıkta maliyetleri düşürmek isteyen üreticiler, mahsulü toplamak için mevsimlik tarım işçisinin yerine kendisi fındık bahçelerine girdi.

Samsun'un Terme ve Çarşamba ilçelerinde orta kuşakta bulunan fındık bahçelerinde 12 Ağustos'tan itibaren hasat başladı.

Güneydoğu ve Doğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin 550 ila 750 lira arasında günlük yevmiyeye çalışması, girdi maliyetlerini düşürmek isteyen fındık üreticilerini zorluyor.

Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde 1 ton 250 kilogram fındık üretimi yapan İsmet Özyürek, ortalama 1 ton veya 1 ton 250 kilogram civarında fındık üretimi yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretimi arttırmak için yeni fındık ocakları daha ektik, onlarla birlikte 1,5 ton civarında üretim yapar hale geleceğiz. Her yıl mevsimlik işçilerle kısa sürede fındığı toplamış oluyorduk. 15 gündür eşim ve torunlarla fındık topluyoruz. Ancak bu şekilde girdi maliyetlerini düşürüp bize biraz daha fazla para kalsın diye çalışıyoruz. İşçi girdileri pahalı. 82 lira fiyat verildi ama geçen yıl olduğu gibi eminim biz bunu randıman düşüklüğü nedeniyle 82 liradan satamayacağız. Geçen yıl 54 liralık fındığı randıman düşüklüğü nedeniyle 46 liraya sattım, bu sene de 70-75 lira arasında satabileceğimizi düşünüyorum. Bir de bunun yanında işçi tutmuş olursam fındık ücretinden bir şey kalmaz."

Havva Özyürek fındığı güçleri yettiğince kendilerinin toplamaya çalıştığını anlatarak, "Çocuklar sıcakta dayanamıyor ama bize yardım etmeye çalışıyorlar. Tabii ki yevmiye vermeye kalksak tırpanı ayrı, toplaması ayrı, patozlaması ayrı, bize bir şey kalmayacak. Eziyetimizi karşılamıyor ama yapacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

Üretici Azem Akdağ da orta kuşakta yer aldıkları için fındık toplamaya başladıklarını hatırlatarak, "2 ton civarında fındığımız oluyor. İşçilik maliyetler çok yüksek olduğu için ailecek kendimiz topluyoruz." diye konuştu.

- Üreticiler fındıklarını "imece" usulü toplamaya başladı

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ise Çarşamba Ovası'nın yüzde 90'ının tarımla uğraştığını vurgulayarak, "Fındık, Karadeniz Bölgesi'nde bizim altın değerinde olan ürünümüzdür. Son dönemde girdi maliyetleri çok yüksek. Her ne kadar düz arazilerde file ile toplamaya veya fındık toplama makinelerine geçilse de 1-2 ton arasında fındık yapan üreticilerimiz yevmiye ile toplatıyordu. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle üreticiler eskiden olduğu gibi 'imece' usulüne başladı." sözlerine yer verdi.