MHP Havza İlçe Başkanlığında İbrahim Yüksel atandı

SAMSUN (AA) - MHP Havza İlçe Başkanlığına İbrahim Yüksel atandı.

Ferhat Gültekin başkanlığındaki İlçe Yönetim kurulunun fesih edilmesinin ardından bir süre kapalı kalan MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine İbrahim Yüksel getirildi.

İbrahim Yüksel parti genel merkezinin almış olduğu karar doğrultusunda göreve başladığını ifade ederek; “ Öncelikle bu göreve bizleri layık gören MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın ve değerli büyüklerime teşekkür ederim. Yönetim olarak yerel seçimler öncesi birleştirici bir yapı ile partimize bizden önce hizmet etmiş büyüklerimiz, ilçe başkanlarımız ile teşkilat mensuplarımızı bir araya getirmek ve güçlü bir teşkilat yapısına sahip olmak önceliğimiz olacak. Genel merkezimin belirleyeceği yerel seçim stratejisine uygun olarak saha çalışmalarımızı ivedilikle organize edip çalışmalarımıza başlayacağız.” dedi.