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        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:44
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        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Dinamik ısınma, koordinasyon ve 4'e 1 rondo çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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