Samsun'da hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunda Ordu istikametine seyreden Hayati D. (37) yönetimindeki 34 AG 9071 plakalı hafif ticari araç, Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 55 AAF 067 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Hayati D. ile hafif ticari araçta bulunan Burcu D. (29), Cemile Y. (49), Rüzgar Utku D. (11), Hira D. (8) ve Egemen D. (3) ile otomobilde bulunan Murat A. (31) ve Müberra A. (27) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Hira D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.