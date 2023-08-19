Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarptığı kazada 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolunda Ordu istikametine seyreden Hayati D. (37) yönetimindeki 34 AG 9071 plakalı hafif ticari araç, Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 55 AAF 067 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücü Hayati D. ile hafif ticari araçta bulunan Burcu D. (29), Cemile Y. (49), Rüzgar Utku D. (11), Hira D. (8) ve Egemen D. (3) ile otomobilde bulunan Murat A. (31) ve Müberra A. (27) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

        Yaralılardan Hira D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        MHP Havza İlçe Başkanlığında İbrahim Yüksel atandı
        MHP Havza İlçe Başkanlığında İbrahim Yüksel atandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Samsun'da gündemi değerlendirdi:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Samsun'da gündemi değerlendirdi:
        Fındık üreticileri maliyetleri düşürmek için mahsulünü torunlarıyla topluyo...
        Fındık üreticileri maliyetleri düşürmek için mahsulünü torunlarıyla topluyo...
        Bafra'da 50 dönüm alana modern tır parkı yapılacak
        Bafra'da 50 dönüm alana modern tır parkı yapılacak
        Samsun emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
        Samsun emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı