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        Samsun Toybelen Sanayi Sitesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:31
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        Samsun Toybelen Sanayi Sitesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'da Toybelen Sanayi Sitesi inşaatının yüzde 74'ünün tamamlandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirde kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde sürüyor.

        Yedi yüz dönüm büyüklüğündeki Toybelen Sanayi Sitesi, bin 526'sı sanayi, 82'si ticari tip olmak üzere toplamda bin 608 iş yerinden oluşuyor. Yüzde 74'ü tamamlanan ve tasarımı, işlevselliği ve altyapısı ile ülkenin en modern sanayi sitesi olacak projenin 2024 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında, Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi esnafı Toybelen'e taşınacak.

        Gülsan Sanayi Sitesi'ni Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümüyle boşaltacak belediye, şehrin çehresini ve vizyonunu değiştirecek doğal yaşam alanı projesinin startını verecek. 650 dönüm büyüklüğündeki Gülsan Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi ve Doğupark ile bütünleşerek doğal yaşam alanına dönüştürülecek. 7'den 70'e herkesin mutlu, huzurlu, keyifli ve eğlenceli zaman geçireceği yaşam alanında, 252 dönümlük botanik bahçesi, camisi, kültür, sosyal, eğitim ve çocuk oyun alanları yer alacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki inşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Demir, "Proje takvimi kusursuz şekilde işliyor. Şehrimize altyapısı ve tasarımıyla modern bir sanayi sitesi kazandırıyoruz. Türkiye'nin deniz manzaralı ilk sanayi sitesi. Esnafımızı 2024 yılında buraya taşınacağız. Taşınma işlemi biter bitmez de Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki dönüşümün startını vereceğiz. Sanayi dönüşümüyle halkımızın yaşam kalitesini artıracak ve şehrimize vizyon katacak muhteşem bir projeyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Samsun'u geleceğe emin adımlarla taşıma noktasında çaba içinde olduklarını da vurgulayan Demir, Gülsan'ın taşınmasıyla sanayi sektörünün daha kaliteli ve düzenli şekilde kümeleşeceğini, sanayi esnafının gelecek kaygısı yaşamayacağını, kentte çağdaş ve modern şehirleşmenin hızlanacağını kaydetti.

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