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        Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 18:45
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        Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi
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        SAMSUN (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

        Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaştı.

        Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

        Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarına imza attı.

        Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Yılport Samsunpor-Fenerbahçe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak.

        Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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