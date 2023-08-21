Samsun'da aranan firari hükümlünün evinde uyuşturucu bulundu
Samsun'da hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün evinde uyuşturucu bulundu.
SAMSUN (AA) - Samsun'da hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün evinde uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan A.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Firari hükümlünün merkez İlkadım ilçesindekine adresine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 38 tabanca fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.