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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri Hüseyin Aksu, Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:51
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti
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        SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri Hüseyin Aksu, Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

        Karaaslan, ziyarette Valiler kararnamesiyle Samsun Valiliğine atanarak yeni göreve başlayan Tavlı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

        Tavlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Samsun'un her alanda gelişmesi için çalışacaklarını ifade etti.

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