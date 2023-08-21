Samsun'un sağlık turizminde HİSER projesi kabul edildi

SAMSUN (AA) - Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) tarafından, Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesinin tanıtımı yapıldı.

SASTUD tarafından Samsun'un sağlık turizmi kapsamında marka olması ve hedef pazarlara ulaşmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından "2023H45" kodu verilerek HİSER projesi başvurusu kabul edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya özel ve kamuya ait 13 sağlık tesisinin temsilcileri katıldı.

SASTUD tarafından ihaleye açılan proje M2 Sağlık Turizmi Danışmanlık Firmasına verildi. Firma yetkilileri Samsun'daki sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulunarak istatistiksel verileri analiz edecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeyle kentteki sağlık turizmi hizmeti veren sağlık kuruluşlarının daha verimli çalışması ve dünya pazarında daha verimli yer bulmasının amaçlandığını bildirdi.

Sağlık kuruluşlarında istatistiksel analizler yapılarak iki ay içinde bir yol haritası çıkaracaklarını belirten Özkan, "Proje ile sağlık turizmi hizmetlerinde uluslararası standartları yakalamak, sağlık turizmi destinasyonlarının uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini artırmak hedefimiz." dedi.

Bu proje ile inovasyon ve teknoloji kullanımının teşvik edileceğini, yeni pazarlara erişim sağlanacağını istihdam ve ekonomik büyümenin destekleneceğini aktaran Özkan, "HİSER projesi, sağlık turizmi hizmet sektöründeki istihdamı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefler. Projemiz ile sektörde yeni iş imkanları yaratılması, yerel ekonominin canlanması ve sürdürülebilir büyüme sağlanması amaçlanmıştır." dedi.

Alanya Sağlık Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Sağlık Birliği Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Girgin ise proje kapsamında Samsun'da verilen sağlık hizmetinin Samsun'a yakın yabancı ülkelere kategorize edilmiş bir şekilde ihraç edilerek, ülkeye döviz girdisini sağlamanın hedeflendiğini bildirdi.

Girgin, şunları kaydetti:

"Bizler Samsun'un ürettiği bu kaliteli sağlık hizmetini hangi ülkelere nasıl pazarlanabileceği, bunun içinde nelere ihtiyacı olduğuyla ilgili bir analiz yapmaya geldik. Birçok HİSER projesi ama Türkiye'de bir dernek tarafından yapılan sağlık turizmi spesifik sektörel HİSER projesini ilk defa Samsun yapmıştır. Bu noktada da bizim de özel ilgi alanımız ve tek işimiz STK olarak sağlık turizmi olduğu için ciddi bir işbirliğiyle amacına ulaşacağını düşünüyoruz."