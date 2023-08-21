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        Samsun'da üzerlerine un çuvalları düşen 3 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:03
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        Samsun'da üzerlerine un çuvalları düşen 3 işçi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üzerlerine un çuvalı düşmesi sonucu biri ağır 3 işçi yaralandı.

        Çiftlik Mahallesi Sagimat Toptancılar Sitesi'nde bir un fabrikasında çalışan Caner P. (30), Mehmet K. (38) ile Bekir M. (21), kamyona un yüklemek için depoya gitti.

        İstiflenen un çuvallarının üzerine düşmesi sonucu çuvalların altında kalan işçiler, yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Mehmet K. ile Bekir M, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Caner P. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mehmet K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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