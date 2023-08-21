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        Havza Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için gün sayılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:11
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        Havza Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için gün sayılıyor
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        SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşası devam ediyor.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, inşaatı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Havza'nın her geçen gün hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Özdemir, "Özellikle son dönemde Havza nüfusunda bir artış görünüyor. Havza OSB ile her geçen gün gelişen ilçemizde ihtiyaçlar da farklılık gösteriyor. Belediye olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında bizlerde ilçemizi yarınlara hazırlamak ve halkımıza en iyi imkanları sunmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." dedi.

        Özdemir, ilçemizin önemli eksiklerinden bir olan yarı olimpik yüzme havuzunun inşasına bir süre önce başladıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

        "İnşallah iki ay gibi kısa bir sürede hizmete açacağız. Açılışın ardından yarı olimpik yüzme havuzumuzda yüzme kurslarının hızlı bir şekilde açılması amacı ile de gerekli hazırlıkları tamamladık. Şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği ve katkıları bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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