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        Samsun'da bir kişi arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:23
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        Samsun'da bir kişi arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Galericiler Sitesi'nde Ö.S. ile arkadaşı F.B. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. yanında bulunan bıçakla Ö.S'yi yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timlerince yakalandı.

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