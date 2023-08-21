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        Alaçam'da ambulans helikopter bu kez yaşlı hasta için havalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 19:47
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        Alaçam'da ambulans helikopter bu kez yaşlı hasta için havalandı
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        SAMSUN (AA) - Alaçam ilçesinde karın ağrısı şikayeti bulunan hasta, ambulans helikopterle Samsun'a getirildi.

        Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan ve kendi imkanlarıyla Alaçam Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Gülhanım C'ye (89) ilk müdahalesi yapıldı.

        112'ye haber verilmesi üzerine Gülhanım C, Alaçam Stadyumu'na iniş yapan hava ambulansı ile Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        İlçeden sabah da kalp krizi geçiren bir hasta ambulans helikopterle Samsun'a götürülmüştü.

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