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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:01
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk. Zeki Yavru, Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı, Ntcham, Bola, Emre Kılıç, Fofana, Laura

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Tadic, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Dzeko

        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

        7. dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Fofana'nın pasında Ntcham'ın ceza sahasında dışından sert şutu direğin dibinden top auta gitti.

        11. dakikada ev sahibi takım mutlak golü kaçırdı. Emre Kılıç'ın ara pasında Fofana, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı çalımlayarak boş kaleye topu yuvarladı. Son anda araya giren Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasından uzaklaştırdı.

        31. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top direği sıyırarak auta çıktı.

        Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

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