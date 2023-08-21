Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Benasser), Ntcham (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Bola (Dk. 86 Muhammet Ali Özbaskıcı), Emre Kılıç (Dk. 71 Osman Çelik), Fofana (Dk. 59 Marius), Laura
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Djiku, Serdar Aziz (Dk. 78 Mert Müldür), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Tadic, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Szymanski), Fred (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Cengiz Ünder (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 78 Mehmet Umut Nayir)
Goller: Dk. 62 Dzeko, Dk. 90+8 Szymanski (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 97 Drongelen (Yılport Samsunspor), Dk. 97 Mert Müldür (Fenerbahçe)
SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
55. dakikada sarı-lacivertliler gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgiden çeldi.
62. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
90+8. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında Szymanski topu plase bir vuruşla filelerle buluşturdu. 0-2
Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı.