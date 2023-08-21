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        Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibe üstünlük kurarak maçı kazandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 23:55
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        Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından
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        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibe üstünlük kurarak maçı kazandıklarını söyledi.

        Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'e 11 yıl sonra çıkan Samsunspor'a ve Samsun şehrine Süper Lig'de başarılar diledi.

        Samsun'un güzel bir futbol şehrin olduğuna işaret eden Kartal, "Ama sadece şunu söyleyebilirim, bu kadar güzel bir stat, bu kadar güzel bir atmosferdi daha güzel bir zeminde futbol oynamak isterdik. Oyuna çok iyi başlayamadık. İlk 15 dakika sahanın birazcık zeminin bozuk olmasından dolayı tam motive olamadı oyuncularımız. Daha sonra yavaş yavaş oyun kontrolünü ele aldık. Devre arası yapmış olduğumuz konuşmayla, hamlelerimizle, organizasyonumuzla neleri nasıl daha iyi yapabiliriz, maçı lehimize çeviririz diye ve maça bu şekilde ikinci yarıya başladık. Sonuçta oyuncularımız gerçekten ikinci yarıda daha istekli, coşkulu, kendi oyunumuzu oynayarak rakibe üstünlük kurduk ve maçı kazanmasını bildik." ifadesini kullandı.

        Kartal, oyuncularımı bugünkü galibiyetlerinden dolayı tebrik ederek, "Şaban Erdikler yönetim kurulu üyemiz rahmetli oldu. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu galibiyeti yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz. Samsunspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente ile kendi sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, buradan avantajlı bir sonuçla Hollanda'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

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