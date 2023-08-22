Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından

SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'inin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakip Fenerbahçe, kazanmak istiyorduk, tabii olmadı." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kendi sahalarında 11 yıl sonra Süper Lig'deki ilk maçı kaybettiklerini söyledi.

Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini belirten Eroğlu, "Rakip Fenerbahçe, kazanmak istiyorduk, tabii olmadı. Bu anlamda üzgünüz. Fenerbahçe'de tabii ki önemli ayakları var. Maça gelince tabii ki ilk yarı amacımız özellikle hücum hattında, hem onların bağlantılarını kesmek hem de kazanacağımız toplarla geçiş hücumundan skor yapmaktı. Bir de oyunun belli bölümlerinde topa sahip olduğumuz bölümü arttırarak rakibin geriye koşmasını ve konfor alanından çıkması için taktiksel anlamda çalışmıştık. Bu bölüm bölüm tuttu, tabii ki girdiğimiz ve ilk yarı kaçırdığımız birkaç pozisyon vardı." diye konuştu.

Eroğlu, pozisyonları değerlendiremedikleri için öne geçme fırsatlarından yararlanamadıklarını vurgulayarak, "Belki bunları değerlendirebilseydik ikinci yarının başında da vardı. Bu pozisyonları değerlendirdiğin zaman öne geçmen bir artı sağlıyordu. Belki pozisyon olmayacak bir anda kenardan gelen topta golü yedik. Maçın geneline baktığımızda aslında Fenerbahçe'ye karşı savunma anlamında iyi durduk. Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibin belki net anlamda pozisyonu belki kenardan gelen toplarda vardı ama net pozisyon diyeceğimiz pozisyon yoktu, tabii gol yiyince de maçı kaybettik. Bu anlamda üzgünüz." ifadesini kullandı.