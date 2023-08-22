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        Samsun'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 00:31
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        Samsun'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

        İlçe merkezinden Aşağısusuz Mahallesi'ne gitmekte olan Sinem Barut'un (24) kullandığı 55 H 6737 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Takla atarak ters dönen araçta bulunan sürücü ile Sıla Keskin (17) ve Bayram Can Çulha (26) yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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