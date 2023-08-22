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        Fenerbahçeli Edin Dzeko, Samsunspor maçının ardından konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 00:31
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        Fenerbahçeli Edin Dzeko, Samsunspor maçının ardından konuştu:
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        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, "İkinci yarıda istediğimiz golleri bulduk ve hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Dzeko, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galip gelmenin önemli olduğunu söyledi.

        Önde baskı yaparak başladıklarını ve ilk yarıda gol bulmayı hedeflediklerini belirten Dzeko, "Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Fakat takım sakin ve sabırlı bir şekilde oynamaya devam etti. İkinci yarıda istediğimiz golleri bulduk ve hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Roma'da da birlikte oynadıkları Cengiz Ünder'in asisti ile golü attığının hatırlatılması üzerine Dzeko, "Evet, Roma'daki ilk asistinin de bana olduğunu bilmiyordum. Maçtan sonra Umut bana söyledi. Kendisi harika bir oyuncu. Takımımıza da çok yardımcı olacak, buna hiçbir şüphem yok. Yüzde yüz hazır olmamasına rağmen bugün bunu gösterdi. Üç yıl birlikte oynadık Roma'da. Kendisini çok iyi tanıyorum. Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Saha içerisindeki hareketlerimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla kendisiyle saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. İlk golünü bana attırdı. Roma'dan görmeye alışık olduğumuz bir şeydi." ifadelerini kullandı.

        Fred'in performansını da değerlendiren Dzeko, onun çok büyük bir oyuncu olduğunu ve çok büyük katkıda bulunacağını dile getirdi.

        Edin Dzeko, Fred'in Cengiz gibi yüzde yüz hazır olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Zaten bu sebepten dolayı iki oyuncu sahada zaman zaman kramplar yaşadılar. Çünkü hazırlık döneminde bizlere göre daha az maç oynadılar ama kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. Brezilya milli takım oyuncusu. Dolayısıyla onu anlatmaya gerek yok. Bugün golünün iptal edilmiş olması onun açısından şanssızdı. Ama belirtmiş olduğum gibi Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bizde çok katkısı olacaktır. Bugün atmış olduğum gol de geçmişte kaldı benim için. Çünkü maç bittiği zaman en önemlisi maçı kazanmaktır. Önümüzde de çok fazla zorlu maç var. Hem Konferans Liginde, hem Türkiye liginde. Dolayısıyla geçmişe bakacak vaktimiz yok. Her üç günde bir yeni bir maç oynuyoruz. Onlara konsantre olmalıyız. Yeni gollere, yeni galibiyetlere konsantre olmalıyız. Her zaman aç olmanız gerekiyor. Geçmişe bakmamanız gerekiyor. Doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum."

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