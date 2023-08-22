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        Samsunsporlu futbolcu Zeki Yavru, Fenerbahçe maçının ardından konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 00:43
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        Samsunsporlu futbolcu Zeki Yavru, Fenerbahçe maçının ardından konuştu:
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        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Yılport Samsunspor'un futbolcusu Zeki Yavru, "Golü bulabilseydik maç daha farklı olabilirdi." dedi.

        Yavru, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'de yeni bir takım olduklarını, çok yeni oyuncu olduğunu ancak buna rağmen kötü oynadıklarını düşünmediklerini söyledi.

        Oyunda güzel pozisyonlar da yakaladıklarını dile getiren Yavru, "Maçın başında bir uzaktan şut bir tane de Laura'nın net bir pozisyonu vardı. Golü bulabilseydik maç daha farklı olabilirdi." dedi.

        Karşılarında Fenerbahçe gibi büyük bir takım olduğunu dile getiren Yavru, şunları kaydetti:

        "Çok fazla net pozisyon da vermedik aslında bence. Ama tabii ki de söylediğim gibi kaliteli bir takım yakalayınca cezalandırıyor. Sonuçta görüntü olarak kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Yeni bir takım, dediğim gibi. Zamanla daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Kayseri'den üç puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetimizi alırız ve sezona en iyi şekilde devam ederiz."

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