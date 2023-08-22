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        OMÜ Rektörü Ünal'dan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 10:35
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        OMÜ Rektörü Ünal'dan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
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        SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Ünal'a, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı ve Ladik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Ünal Kılıç eşlik etti.

        Ziyarette, OMÜ'ye bağlı Havza MYO ve OMÜ Fizik Tedavi Merkezi çalışmaları ile OMÜ ve Havza Belediyesi arasında eğitim, sosyal, kültürel ve akademik işbirliğinin geliştirilip yaygınlaştırılması konularında istişarelerde bulunuldu.

        Rektör Ünal, Havza'nın önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek ilçenin gelişmesi ve kalkınması adına OMÜ olarak işbirliği içinde çalışmalarda her zaman yer aldıklarını ifade etti.

        Belediye Başkanı Özdemir ise OMÜ'nün Samsun ve Havza için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle nazik ziyaretlerinden ötürü OMÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yavuz Ünal’a beraberinde bulunanlara teşekkür ederim. ÖMÜ bizler için oldukça kıymetli. Havza’da bulunan meslek yüksekokulu ve belediyemiz işbirliği ile yapılan OMÜ Fizik Tedavi Merkezi ilçemize değer katmakta. Ayrıca OMÜ ile Havza OSB’nin gelişimi için yapılan akademik çalışmalar çok önemli. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde ilçemizin gelişimi için alacağımız her katkı bizler için çok kıymetli. Gelişen ve değişen ilçemiz için OMÜ ile yapmış olduğumuz ve yapacağımız akademik, sosyal ve kültürel işbirliği çalışmalarımız ile bu gelişim ve değişimin kalıcı olması için çalışmaktayız. İlçemize vermiş oldukları önem ve destekten ötürü OMÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ekibine teşekkür ederim." dedi.

        Ziyaretin sonunda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ziyaretin anısına Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e hediye takdim etti.

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