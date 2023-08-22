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        2. Abdülhamid'in Samsun'a kazandırdığı yapı yeniden ayağa kaldırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:00 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:00
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        2. Abdülhamid'in Samsun'a kazandırdığı yapı yeniden ayağa kaldırılıyor
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        SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Canik Hamidiye Hastanesi" olarak inşa edilen ve daha sonra Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan 121 yıllık tarihi bina yaşam merkezine dönüştürülüyor.

        Canik Hamidiye Hastanesi olarak 1902 yılında hizmete giren bina, 6 yıl sonra Canik Gureba, 1924 yılında ise Samsun Millet Hastanesi,1954 yılında Samsun Devlet Hastanesi olarak kullanıldı. 1970 yılından itibaren Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren tarihi bina 2007 yılında çıkan yangında büyük hasar gördü.

        Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 2018 yılında yeni binasına taşınmasının ardından bina atıl durumda kaldı.

        Sağlık Bakanlığının binayı 2017 yılında Büyükşehir Belediyesine devretmesinin ardından yapının ve çevresindeki alanın yaşam merkezine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Tarihi yapı restore edilerek yerleşkeye aynı mimari özelliklerde iki ana yapı daha eklenecek. Toplam kapalı inşaat alanı 11 bin 537 metrekare olan projede, üç ana yapı ve yerleşkede kadın ve aile danışma merkezi, kadınlara ve çocuklara özel spor salonları, çocuk ve gençlik merkezleri, konferans, toplantı, sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane, tanıtım merkezi, gezi alanları ve ticari alanlar yer alıyor.

        - Yatay mimariyle tarihi doku ve ağaçlar korunacak

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, toplam 28 dönümlük alanda donanımlı bir aile yaşam merkezi kuracaklarını söyledi.

        Kentin en güzel yerlerinden biri olan alanda çok güzel planlanmış bir çalışma hayata geçirdiklerini ifade eden Demir, "Az katlı yatay mimariyle tarihi dokuyu koruyarak ağaçları da koruyarak çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz. İnşallah yapımını 15-16 ayda bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Örnek projenin tamamlanmasının heyecanla beklendiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

        "Bizim için üç ana önemi var bu projenin. Birincisi bize Abdülhamid Han'ın hatırası. Samsun'un konumu itibarıyla en güzel yerinde olan bir yapı. Bunu geri kazanıyoruz. Bu arada 100 bin kişiye hitap edecek, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, spor, her alanda hizmet verecek bir merkez. Mimari olarak tasarımı da harika bir proje. Üç ana noktada bu projeyi çok önemsiyoruz, halkımız da önemsiyor. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Burası insanların kalbine, gönlüne, komşuluğuna, birlik ve beraberliğine etkileşimine hitap edecek. İnsanlar burada hoş vakit geçirecek, burada buluşacaklar, misafirlerini ağırlayacaklar. Birçok alanda eğitimler verilecek."

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