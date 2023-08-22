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        Samsun'da Türk Kızılayın kan toplama aracı devrildi, sürücü yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde Türk Kızılayın kan toplama aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:53 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:04
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        Samsun'da Türk Kızılayın kan toplama aracı devrildi, sürücü yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde Türk Kızılayın kan toplama aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Selçuk Çetinkaya'nın kullandığı Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne ait 06 FU 1375 plakalı kan toplama aracı, Derebahçe Mahallesi Gazi Köprüsü yanında kontrolden çıktı.

        Yolun soluna devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Aracın kan bağışlarını toplamak için Atakum ilçesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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