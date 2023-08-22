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        Samsun'da uygunsuz gıda satışa yapan işletmelere 4 milyon 57 bin lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:35
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        Samsun'da uygunsuz gıda satışa yapan işletmelere 4 milyon 57 bin lira ceza kesildi
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        SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, 2023 yılının ilk 7 ayında uygusuz gıda satışı yapan işlemlere 4 milyon 57 lira ceza uyguladığı bildirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, toplu tüketim yerlerinde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

        Sıcak havalarda gıda bozulmalarının önüne geçmek için 186 gıda denetçisi işletmelerde tek tek ürünleri kontrol etti.

        İl Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına, sıcak havalarda gıda bozulmalarının hızlı olduğunu, bu nedenle toplu tüketim yapan restoran, kafe, fastfood ve otel yemeklerini, yemekhanelerini ve üretim yerlerini sürekli denetim altında tuttuklarını söyledi.

        Özellikle sıcak havalarda sık sık denetim yaptıklarını anlatan Sağlam, "2023 yılının ilk 7 ayında toplam 12 bine yakın bir denetim yaptık. Bu denetim karşılığında da 111 işletmeye idari yaptırımlar uygulandı. Denetimlerimiz hem rutin hem de özellikle Alo 174 Gıda Hattı'na gelen şikayetler çerçevesinde yapılmaktadır. Özellikle 2023'ün ilk 7 ayında toplam 422 adet işletmeden numune alındı. Bunların 21 adetinde olumsuzluk tespit edildi ve cezai müeyyide uygulandı. Toplam 111 işletmeye 4 milyon 57 bin lira cezai işlem uygulandı." dedi.

        Sağlam, Alo 174 Gıda Hattı'na ilk yedi ayda 457 ihbar geldiğine işaret ederek şunları kaydetti:

        "Bunların içinden de 31 işletmemize yine idari yaptırım uygulandı. Tabii biz özellikle sıcak geçen yaz aylarında bu denetimlerimizi yapıyoruz. Amacımız toplu tüketimin yapıldığı yerlerde salgın, gıda salgını gibi gıda zehirlenmesi gibi durumların önüne geçmektir. Samsun'da 186 gıda denetçisiyle işlemlerimizi yapıyoruz. Hedefimiz gıda denetimlerinde güvenilir gıdayla tüketicilerimizi buluşturmak, kesinlikle bir ceza yazmak amaçlı değil. Özellikle işletmelerimiz kullandıkları ham maddelerinin tarihi geçmiş olanları kullanmasınlar, kızartma yağlarına dikkat etsinler. Saklama koşulları, yemekte kullanılan ham maddelerin son kullanma tarihlerine kadar hepsine dikkat etmektedirler. Üretici ve tüketicilerimizin güvenilir gıdayla buluşması için tüm ekiplerimiz elinden geleni yapacaklardır."

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