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        19 Mayıs Beledisince festival öncesi muhtarlar toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:20
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        19 Mayıs Beledisince festival öncesi muhtarlar toplantısı düzenlendi
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        SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 3’üncüsü düzenlenecek olan Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali öncesi bölgedeki mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Muhtarlarla bir araya gelinen toplantıda, 1-3 Eylül'de düzenlenecek olan Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali’nde bölgedeki vatandaşların katılım sağlayabileceği Nebiyan Fasulyesi Tat Yemek Yarışması ve Nebiyan Buzağı Güzellik Yarışması ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantı da konuşan Başkan Topaloğlu, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivalimizde çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve konserler olacak. Bu yarışmaların içinde buzağı güzellik yarışması ve Nebiyan Fasulyesi pişirme yarışmalarımızda yer alıyor. Özellikle Nebiyan Fasulyesi, 19 Mayıs ilçemizin marka değeri. Son yıllarda talebi artan ve en çok aranılan ürünlerin başında geliyor. Bu ürünümüzü de ön plana çıkarmak amacıyla da bu yarışmayı organize ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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