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        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:46
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        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası düzenlendi
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Havza Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası düzenlendi.

        Havza Spor Salonu'nda 25 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvanın kura çekimleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binasında yapılarak turnuvaya katılacak takımların grupları ve turnuva fikstürü belirlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası'na 12 takımın katılacağını ve bu takımların 3 grupta mücadele edeceğini belirterek, "25 Ağustos'ta grup eleme maçları ile başlayacak olan turnuvamız 8 Eylül tarihinde oynanacak olan final ile sona erecek. Amacımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı halkımızın katılımı ile en iyi şekilde kutlamak ve halkımızı spor yapmaya teşvik etmek. Turnuvamıza katılan ve turnuvamızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Turnuva, 25 Ağustos'ta Havza Spor Salonu'nda Eğitim Spor-Kolsuzlar grup eleme maçı ile başlayacak.

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