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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, basın mensuplarıyla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:04 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:12
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, basın mensuplarıyla buluştu
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        SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentteki ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

        Vali Tavlı, kentteki bir restoranda düzenlenen tanışma programında, Samsun'da görev yapmanın onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

        Samsun'un Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe emin adımlara yürüyen bir şehir olduğunu belirten Tavlı, "Türkiye Yüzyılı'nda daha güzel nasıl hizmet edebiliriz, kültür turizminden, sağlık turizmine ve spor turizminden, diğer turizm alanlarına, altyapı üstyapı alanlarında neler yapabiliriz, şehrimizin markasını daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, onun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Ben özellikle basın mensuplarımıza Samsun markasını ileriye taşıma çalışmasında bugüne kadar yaptığımız ve yaptığınız çalışmalar için şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

        Samsun'da çok güçlü bir tarım, ticaret, turizm altyapısının yanı sıra organize sanayi bölgeleri konusunda da güçlü çalışmaların yapıldığını söyleyen Tavlı, "Bu çalışmaları hep birlikte ileriye taşıyacağımıza inancımı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle andığımız kahraman gazilerimize minnet ve duygularımızı ifade ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nda Samsun markasını daha ileriye taşımak dileğiyle sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." diye konuştu.

        Vali Tavlı, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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