Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde, 30 Ağustos -2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:47 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde, 30 Ağustos -2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, bir asır önce destansı bir mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahraman bir ecdadın evlatları olarak Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracak olmanın ve buna şahitlik etmenin heyecanını taşıdıklarını söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılını şanına ve ruhuna uygun bir şekilde idrak ederken, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güçlü bir başlangıç yapmanın planlarını da yaptıklarını anlatan Tavlı, "Tüm kazanımlarıyla Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakırken, tarihimizden alacağımız derslerin ve tecrübelerin, geleceği inşa etme noktasında bizim için büyük bir hazine olduğunun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nu da bu bağlamda oldukça önemsiyoruz. Bisiklet turu, sportif yönünün yanı sıra geçmişle gelecek arasında oluşturacağı köprüyle de ön plana çıkacaktır." dedi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise uluslararası bisiklet yarışmalarının hem Türkiye'nin tanıtımına hem de geçtiği şehirlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'na her türlü desteği verdiklerini belirtti.

        SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı da federasyon olarak Samsun'dan uzak yetişen gençlere kentin tanıtımını yaptıklarını ve Samsunlu gençleri Türkiye'nin çeşitli noktalarında bir araya getirdiklerini dile getirdi.

        Konuşmanın ardından Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun birincilik kupası basın mensuplarına tanıtıldı. Ardından minik sporcular 50 metrelik parkurda bisiklet yarışı yaptı.

        - 4 etapta 600 kilometre pedal çevrilecek

        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek. Tur, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

        Bisiklet turunda 4 etapta 100 bisikletçi 600 kilometre pedal çevirecek. Tur kapsamında geçilen güzergahlara kurulacak çadırlarda etkinlik ve geçilen bölgenin tanıtımı yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı

        Benzer Haberler

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, basın mensuplarıyla buluştu
        Samsun Valisi Orhan Tavlı, basın mensuplarıyla buluştu
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası düzenlendi
        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası düzenlendi
        19 Mayıs Beledisince festival öncesi muhtarlar toplantısı düzenlendi
        19 Mayıs Beledisince festival öncesi muhtarlar toplantısı düzenlendi
        Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı